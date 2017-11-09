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МФЦ Башкирии продолжает открывать окна для консультаций предпринимателей

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МФЦ Башкирии продолжает открывать окна для консультаций предпринимателей Фото: Мирон Доровских

МФЦ Башкирии продолжает открывать окна для консультаций предпринимателей Фото: Мирон Доровских

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В офисах МФЦ республики продолжают открывать окна для консультирования предпринимателей.

Сегодня в Белорецке и Месягутово заработали межрайонные Центры делового развития, в которых будут консультировать начинающих и действующих предпринимателей по вопросам создания и развития бизнеса, включая бухгалтерское и юридическое сопровождение.

По итогам комплексного сопровождения предпринимателей планируется увеличение таких показателей, как создание новых рабочих мест, сохранение имеющихся рабочих мест, а также увеличение оборота продукции малого бизнеса, отмечают в пресс-службе МФЦ «Мои Документы».

Как сообщало агентство «Башинформ», первое такое окно для предпринимателей открылось 3 ноября в офисе МФЦ в Кумертау по адресу: ул. Мажита Гафури, 35.

Помимо Кумертау, Белорецка и Месягутово, аналогичные окна для консультаций предпринимателей откроются также в Нефтекамске, Стерлитамаке, Кумертау и Туймазах.

Теги: МФЦ, предприниматели
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