МФЦ Башкирии продолжает открывать окна для консультаций предпринимателей Фото: Мирон Доровских МФЦ Башкирии продолжает открывать окна для консультаций предпринимателей Фото: Мирон Доровских

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В офисах МФЦ республики продолжают открывать окна для консультирования предпринимателей.

Сегодня в Белорецке и Месягутово заработали межрайонные Центры делового развития, в которых будут консультировать начинающих и действующих предпринимателей по вопросам создания и развития бизнеса, включая бухгалтерское и юридическое сопровождение.

По итогам комплексного сопровождения предпринимателей планируется увеличение таких показателей, как создание новых рабочих мест, сохранение имеющихся рабочих мест, а также увеличение оборота продукции малого бизнеса, отмечают в пресс-службе МФЦ «Мои Документы».

Как сообщало агентство «Башинформ», первое такое окно для предпринимателей открылось 3 ноября в офисе МФЦ в Кумертау по адресу: ул. Мажита Гафури, 35.

Помимо Кумертау, Белорецка и Месягутово, аналогичные окна для консультаций предпринимателей откроются также в Нефтекамске, Стерлитамаке, Кумертау и Туймазах.