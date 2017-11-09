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9 ноября Четверг

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Приемная Дмитрия Медведева в Уфе проведет брифинг по качеству медпомощи в Башкирии

ПОЛИТИКА

Приемная Дмитрия Медведева в Уфе проведет брифинг по качеству медпомощи в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Приемная Дмитрия Медведева в Уфе проведет брифинг по качеству медпомощи в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Башкортостане 15 ноября в 11 часов состоится брифинг на тему: «Оказание первичной медико-санитарной помощи населению». На вопросы жителей республики ответят депутаты Государственного Собрания — Курултая РБ, руководство Министерства здравоохранения РБ, Территориального фонда обязательного медицинского страхования РБ, представители страховых медицинских организаций.

Как пояснили в Общественной приемной, основная цель брифинга — информирование жителей республики о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи, оказываемой страховыми медицинскими организациями в рамках реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Вопросы участникам брифинга можно отправлять на электронную почту: op@bashedinros.ru. Онлайн-трансляция брифинга будет осуществляться по адресу: op.bspu.ru.

Теги: здравоохранение, приемная Дмитрия Медведева в Уфе
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