Депутат Госдумы от Башкирии попросил главу РЖД завершить реконструкцию уфимского вокзала Фото: пресс-служба Единой России Депутат Госдумы от Башкирии попросил главу РЖД завершить реконструкцию уфимского вокзала Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутат Госдумы от Башкортостана Рафаэль Марданшин попросил содействия у главы РЖД в скорейшем завершении реконструкции уфимского вокзала. В ходе заседания внутрифракционной группы «Единой России» прошла встреча с президентом ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым. Он рассказал о деятельности компании, производимых и планируемых изменениях. Парламентариев волновало развитие сети железных дорог, улучшение подвижного состава и оптимизация расписания электричек.

Депутат Госдумы от Башкортостана Рафаэль Марданшин сообщил, что в 2019 году будет отмечаться 100-летие образования республики. В ходе подготовки к празднованию в 2005 году была начата реконструкция вокзального комплекса станции «Уфа».

«Хотелось бы, чтобы люди, приезжая в республику, видели вокзал обновленным и современным. Прошу оказать содействие в ускорении завершения реконструкции данного железнодорожного комплекса», — сказал депутат.

Олег Белозеров ответил, что уже предусмотрено выделение 1,4 млрд рублей на реконструкцию вокзала в Уфе. В первом квартале 2018 планируется проведение экспертизы, а к четвертому кварталу 2018 года планируется завершение всех работ.