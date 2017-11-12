В Башкирии состоится первый республиканский IT-форум
В Башкирии состоится первый республиканский IT-форум Фото: Андрей Старостин
В Башкирии состоится первый республиканский IT-форум Фото: Андрей Старостин
УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В уфимском Конгресс-холле 23 ноября впервые пройдет республиканский IT-форум «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика. Возможности электронного обучения».
Главная цель форума — предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов — с участием трех сторон — бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.
Организаторы форума — Госкомитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика», Ассоциация развития информационных технологий РБ и Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование РБ».
Как отмечают организаторы, не случайно название форума включает два направления: цифровую экономику и электронное образование. На сегодняшний день Башкортостан уже включился в программу экономической цифровизации, имея необходимую инфраструктуру и все предпосылки для создания смарт-общества.
Основными темами предстоящего форума станут построение цифровой экономики в России, стратегия развития информационного общества, импортозамещение в сфере ИКТ, информационная безопасность и развитие возможностей электронного образования.
В центре внимания окажется экспозона, на которой представят последние разработки в области программного обеспечения, встраиваемых систем и информационной безопасности. Свои продукты и разработки здесь представят ведущие республиканские ИT-компании и крупнейшие мировые производители ИT-индустрии.
Участникам форума представится возможность показать, что в настоящее время на рынке программного обеспечения и оборудования есть отечественные решения, способные успешно конкурировать с иностранными аналогами.
Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь.