В Башкирии состоится первый республиканский IT-форум Фото: Андрей Старостин В Башкирии состоится первый республиканский IT-форум Фото: Андрей Старостин

УФА, 12 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В уфимском Конгресс-холле 23 ноября впервые пройдет республиканский IT-форум «Смарт-регион 2017. Цифровая экономика. Возможности электронного обучения».

Главная цель форума — предоставить независимую площадку для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов — с участием трех сторон — бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.

Организаторы форума — Госкомитет РБ по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика», Ассоциация развития информационных технологий РБ и Ассоциация образовательных организаций «Электронное образование РБ».

Как отмечают организаторы, не случайно название форума включает два направления: цифровую экономику и электронное образование. На сегодняшний день Башкортостан уже включился в программу экономической цифровизации, имея необходимую инфраструктуру и все предпосылки для создания смарт-общества.

Основными темами предстоящего форума станут построение цифровой экономики в России, стратегия развития информационного общества, импортозамещение в сфере ИКТ, информационная безопасность и развитие возможностей электронного образования.

В центре внимания окажется экспозона, на которой представят последние разработки в области программного обеспечения, встраиваемых систем и информационной безопасности. Свои продукты и разработки здесь представят ведущие республиканские ИT-компании и крупнейшие мировые производители ИT-индустрии.

Участникам форума представится возможность показать, что в настоящее время на рынке программного обеспечения и оборудования есть отечественные решения, способные успешно конкурировать с иностранными аналогами.

Получить более подробную информацию и зарегистрироваться для участия в форуме можно здесь.