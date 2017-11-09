Рустэм Хамитов примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Фото: официальный сайт Форума Рустэм Хамитов примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Фото: официальный сайт Форума

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов находится с рабочим визитом в Челябинске, где примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Пленарное заседание форума откроют Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

В этом году темой форума станет развитие человеческого капитала. Среди участников – руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.

Программой форума предусмотрены выставка «Развитие человеческого капитала», заседание Российско-Казахстанского Делового совета, форум ректоров вузов России и Казахстана, другие мероприятия.

Планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.

Напомним, что межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно с 2003 года поочерёдно в регионах двух государств. Предыдущий форум состоялся в Астане в октябре 2016 года.