Рустэм Хамитов примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Рустэм Хамитов примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Фото: официальный сайт Форума
Рустэм Хамитов примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана Фото: официальный сайт Форума
УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.
Сегодня Глава Башкортостана Рустэм Хамитов находится с рабочим визитом в Челябинске, где примет участие в XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Пленарное заседание форума откроют Президент Российской Федерации Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.
В этом году темой форума станет развитие человеческого капитала. Среди участников – руководители ключевых министерств и ведомств, главы ряда субъектов Российской Федерации и областей Республики Казахстан, представители крупного бизнеса двух стран.
Программой форума предусмотрены выставка «Развитие человеческого капитала», заседание Российско-Казахстанского Делового совета, форум ректоров вузов России и Казахстана, другие мероприятия.
Планируется подписание ряда межгосударственных, межправительственных, региональных и коммерческих документов.
Напомним, что межрегиональные форумы России и Казахстана проводятся ежегодно с 2003 года поочерёдно в регионах двух государств. Предыдущий форум состоялся в Астане в октябре 2016 года.