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Госдума одобрила повышение минимального размера оплаты труда

ПОЛИТИКА

УФА, 9 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о поэтапном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума к 2019 году.

Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года МРОТ устанавливается на уровне 9489 рублей. Как поясняет РБК, планку оплаты труда будут поднимать в два этапа: 1 января 2018 года он составит 85% прожиточного минимума, а с 1 января 2019 года МРОТ и прожиточный минимум должны сравняться. По итогам второго квартала 2017 года составил 10 329 руб.

Президент России поручил сравнять МРОТ и прожиточный минимум за два года. Глава Минтруда Максим Топилин считает, что на повышение МРОТ до 90% от прожиточного минимума только для работников государственных и муниципальных учреждений потребуется 55,7 млрд руб.

Теги: Оплата труда, МРОТ
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