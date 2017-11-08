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Школьники Башкирии начнут участвовать в региональном этапе Всероссийской олимпиады 2018 года с 11 января

ОБЩЕСТВО

Школьники Башкирии начнут участвовать в региональном этапе Всероссийской олимпиады 2018 года с 11 января Фото: ИА «Башинформ»

Школьники Башкирии начнут участвовать в региональном этапе Всероссийской олимпиады 2018 года с 11 января Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Минобрнауки России определилось со сроками проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2018 году. Он откроется 11-12 января олимпиадой по французскому языку. Затем эстафету примет олимпиада по праву (13 января). Третьими в расписании интеллектуального марафона стоят литература, искусство, физика, русский язык (15,16,17,19 января). Всего в программу Всероссийской олимпиады включено 24 предмета. Последними в расписании значатся иностранные языки: итальянский, испанский и китайский (21-22 февраля).

Подробный перечень олимпиад с датами опубликован на сайте федерального образовательного ведомства.

Теги: всероссийская олимпиада школьников
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