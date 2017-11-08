УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный коневод, блогер и путешественник Денис Умутбаев выложил в YouTube новый видеоролик, в котором иностранцы читают стих на башкирском языке. На этот раз это популярный хитап башкирского и казахского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк» («Башкиры мои, надо учиться»).

«Стих башкирского просветителя Мифтахетдина Акмуллы исполняют иностранцы. Видео записано в Албании, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине», — рассказал Денис Умутбаев. Ранее агентство «Башинформ» сообщало о путешествии Дениса в Балканские страны, в ходе которого он планировал знакомить жителей других государств с Башкортостаном.

Новый ролик выстроен в том же порядке, что и предыдущий. По традиции иностранцы вначале как бы пробуют «на вкус» башкирские слова, затем исполняют стих почти наизусть. После монтажа каждый «артист» читает по строчке.

Знаменитый хитап (монолог-обращение) Акмуллы — его пламенное послание родному народу, в котором он призывает учиться и видит к путь к общественному развитию, прогрессу только в получении знаний. Широкое распространение получил перевод М. Гафурова «Башкиры, всем нам нужно просвещенье».

Напомним, в 2016 году выложенный Денисом видеоролик со стихотворением классика башкирской литературы Рами Гарипова «Туған тел» — «Родной язык» набрал большое количество просмотров.