Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.45 ↑

EUR 67.76 ↑

8 ноября Среда

Уфа   °

Новый ролик на YouTube: иностранцы на башкирском языке читают стих Акмуллы

КУЛЬТУРА

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Известный коневод, блогер и путешественник Денис Умутбаев выложил в YouTube новый видеоролик, в котором иностранцы читают стих на башкирском языке. На этот раз это популярный хитап башкирского и казахского поэта-просветителя Мифтахетдина Акмуллы «Башҡорттарым, уҡыу кәрәк, уҡыу кәрәк» («Башкиры мои, надо учиться»).

«Стих башкирского просветителя Мифтахетдина Акмуллы исполняют иностранцы. Видео записано в Албании, Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине», — рассказал Денис Умутбаев. Ранее агентство «Башинформ» сообщало о путешествии Дениса в Балканские страны, в ходе которого он планировал знакомить жителей других государств с Башкортостаном.

Новый ролик выстроен в том же порядке, что и предыдущий. По традиции иностранцы вначале как бы пробуют «на вкус» башкирские слова, затем исполняют стих почти наизусть. После монтажа каждый «артист» читает по строчке.

Знаменитый хитап (монолог-обращение) Акмуллы — его пламенное послание родному народу, в котором он призывает учиться и видит к путь к общественному развитию, прогрессу только в получении знаний. Широкое распространение получил перевод М. Гафурова «Башкиры, всем нам нужно просвещенье».

Напомним, в 2016 году выложенный Денисом видеоролик со стихотворением классика башкирской литературы Рами Гарипова «Туған тел» — «Родной язык» набрал большое количество просмотров.

Теги: башкирский язык, Акмулла
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть