Рустэм Хамитов встретился с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Фото: Олег Яровиков













Рустэм Хамитов встретился с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава региона Рустэм Хамитов встретился с волонтёрами и участниками Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, представлявшими Башкортостан.

Напомним, что XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов проходил в Сочи с 14 по 22 октября с целью консолидации молодёжного мирового сообщества, укрепления международных связей, развития межнационального и межкультурного взаимодействия. Его участниками, волонтёрами, организаторами и гостями стали порядка 50 тысяч человек из 188 стран мира. Россию на фестивале представляли 10 тысяч участников и 5 тысяч волонтёров из всех регионов страны, в том числе 200 участников и 50 волонтёров из Башкортостана.

– Хочу сказать вам спасибо за то, что вы успешно и активно представляли нашу республику на Всемирном фестивале молодёжи, – отметил Рустэм Хамитов. – Безусловно, мы смотрели за тем, как вы работаете, принимаете участие. Видели, что вы очень активные и хорошо действовали по всем направлениям Вы – наше продолжение в будущем. Мы, безусловно, рассчитываем на молодёжь, на ваши силы, энергию, креативность, на новые подходы в работе. Безусловно, мы должны действовать вместе.

Участники встречи рассказали о работе делегации Башкортостана на фестивале, поделились своими впечатлениями от организации этого события, от встреч с ведущими российскими политиками, учёными, деятелями культуры и искусства. По их словам, фестиваль стал крупнейшим мировым молодёжным событием.

В рамках фестиваля проходила выставка YOUTH EXPO, на которой республика была представлена экспозицией «Медовый край». Она была призвана показать гостеприимство и радушие жителей Башкортостана, ключевые бренды региона, продемонстрировать возможности для самореализации молодёжи, созданные в республике. Здесь же была организована интерактивная презентация лучших проектов и молодёжных практик Башкортостана.

– Наша задача – продвигать, знакомить с нашей республикой как можно большее количество людей. В конечном итоге от этого зависит и инвестиционная деятельность, и новые стройки, и новые культурные, научные связи, – сказал Рустэм Хамитов. – Вы выполнили хорошую работу с точки зрения представления нашей республики. Безусловно, в памяти у многих участников фестиваля из других стран, отложится хорошее впечатление о нашей республике. Эту работу мы оцениваем очень высоко.

Глава республики обсудили с ребятами возможность использования полученного ими опыта для организации молодёжного фестиваля республиканского масштаба, который в дальнейшем мог бы стать традиционным.

– Давайте подумаем, как нам это сделать. Молодёжи у нас много – почти 1 млн человек. Для нас является непростой задачей вовлечение молодых людей в общественную жизнь, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Конечно, всех мы организовать не сможем, но определённые тренды зададим.

По словам руководителя региона, очень важным является и опыт волонтёров, работавших на фестивале, который будет в полной мере востребован в ближайшие годы во время проведения в республике крупных международных событий.