В Башкирском хореографическом колледже готовят премьеру балета «Снежная королева» в постановке хореографа из Санкт-Петербурга Фото: БХК им. Р. Нуреева





В Башкирском хореографическом колледже готовят премьеру балета «Снежная королева» в постановке хореографа из Санкт-Петербурга Фото: БХК им. Р. Нуреева

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирском хореографическом колледже им.Р.Нуреева идет подготовка к премьере балета «Снежная королева» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Премьера запланирована на 26 ноября.

Для работы над постановкой в Уфу приглашен заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры режиссуры балета Санкт–Петербургской государственной консерватории им. Н.Р. Римского-Корсакова Александр Полубенцев.

Хореограф уже ставил данный балет на сценах театров в Воронеже, Якутске и Казани. Однако, по его мнению, все эти постановки отличаются друг от друга.

«Может остаться общая конструкция и режиссура, но хореографический текст меняется», — считает он.

В постановке заняты учащиеся младших, средних и старших классов, а также дети подготовительного отделения колледжа.

В балете будут звучать фрагменты лучших произведений Эдварда Грига, Яна Сибелиуса, Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева.

В колледже сообщили, сценические реквизиты к спектаклю производятся в мастерских Башкирского государственного театра оперы и балета. Головные уборы Снежной королевы, снежинок и Принцессы изготавливаются в Екатеринбурге. В мастерской учебного заведения шьются костюмы для всего спектакля по эскизам художника-постановщика Фании Низамовой.