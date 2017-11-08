В Башкирии инфляция с начала года составила 1,1% Фото: retail-loyalty.org В Башкирии инфляция с начала года составила 1,1% Фото: retail-loyalty.org

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Инфляция в республике с начала года составила 1,1%, за посленгий месяц — 0,3%, сообщает Башстат. Инфляция в Башкирии в октябре составила 0,3%, с начала 2017 года — 1,1%, сообщает Башкортостанстат. Цены на продукты питания выросли за месяц на 0,5%, за год – на 1,4%. Непродовольственные товары подорожали на 0,3% по сравнению с сентябрем и на 1,3% — по сравнению с октябрем 2016 года. Стоимость услуг подорожала на 3,4% за год, но по сравнению с прошлым месяцем практически не изменилась.

На продовольственном рынке сохранилось снижение цен на чеснок, капусту белокочанную, морковь, свеклу столовую и лук (на 3,6-11,6%), лимоны, виноград и яблоки (на 1,4-5,1%). Свежие помидоры и огурцы подорожали в 1,6-1,9 раза, бананы и апельсины – на 3,3-10,0%. Прирост цен на яйца куриные составил 13,3%, колбасу сырокопченую и полукопченую, отдельные виды рыбопродуктов и куры – 1,1-2,8%, варенье, джем и повидло, кетчуп, соки фруктовые и консервы фруктово-ягодные для детского питания – 1,2-3,4%, булочные изделия, хлопья из злаков, пряники, маргарин, мороженое сливочное и макаронные изделия – 1,3-2,1%. Одновременно отмечалось снижение цен на сахар на 8,8%, свинину, рыбу живую и охлажденную, сельди, филе рыбное на 0,4-1,4%, пшено, горох и фасоль, крупы манную, овсяную, перловую и гречневую − на 1,2-5,2%.