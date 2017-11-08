В Уфе стартует чемпионат Башкирии по дартсу Фото: Федерация дартс РБ В Уфе стартует чемпионат Башкирии по дартсу Фото: Федерация дартс РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

11 ноября в зале центра спортивной подготовки Башкортостана стартует чемпионат республики по дартсу.

Сначала спортсмены проведут жеребьевку и разминку, затем состоится торжественное открытие турнира. После в борьбу за трофеи чемпионата вступят мужчины и женщины в парном разряде, далее в личном. Лучших и победителей соревнований наградят в этот же день.

«Чемпионат проводится по системе плей-офф с выбыванием после первого поражения. Победители и призеры соревнований будут определены по трем группам: городские округа, муниципальные районы с центром — городским поселением и сельские муниципальные районы», — уточнили в пресс-службе министерства молодежной политики и спорта РБ.

Организаторы ожидают около 100 участников.