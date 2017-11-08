Маркетинговая программа комплекса ГТО уменьшит расходы бюджетных средств на его реализацию Фото: штаб ГТО в РБ Маркетинговая программа комплекса ГТО уменьшит расходы бюджетных средств на его реализацию Фото: штаб ГТО в РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На федеральном уровне разработана Маркетинговая программа комплекса ГТО для привлечения партнерских взносов, а также лицензионных вознаграждений за использование символики комплекса юридическими лицами. Как считают разработчики программы, она позволит не только уменьшить расходы бюджетных средств на реализацию комплекса ГТО, но и повысить привлекательность спорта и здорового образа жизни среди широких масс населения, а также будет способствовать успешному внедрению и реализации комплекса на территории Российской Федерации.

Маркетинговая программа комплекса ГТО одобрена протоколом заседания Координационной комиссии Министерства спорта РФ по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Она включает федеральную, региональную партнерские программы, программу лицензирования, а также регулирует использование товарных знаков комплекса ГТО в некоммерческих целях.

Военно-спортивный Фонд заключил лицензионный договор с Федеральным оператором и получил лицензионные права на использования официальной символики комплекса ГТО в предусмотренных договором пределах для привлечения средств частного и государственного сектора экономики РФ, что позволит уменьшить расходы бюджетных средств на реализацию комплекса на территории Башкортостана, отметили в республиканском штабе ГТО.