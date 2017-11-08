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В Башкирии средний срок регистрации прав собственности - три дня

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии средний срок регистрации прав собственности - три дня Фото: penzalife.info

В Башкирии средний срок регистрации прав собственности - три дня Фото: penzalife.info

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии средний срок регистрации прав собственности составляет три дня. Годовой план выполнен с опережением, сообщили в Минэкономразвития РБ. Еще летом срок предоставления документа составлял три-пять дней. Оптимизация процедур напрямую влияет на инвестиционный климат в регионе, отметили в ведомстве.

Это стало возможным, в том числе, в связи с переходом органов государственной власти и местного самоуправления на межведомственное электронное взаимодействие с Росреестром. На сегодняшний день 97% документов по запросам Росреестра по РБ предоставляются в электронном виде.

В Национальном рейтинге, проводимом Агентством стратегических инициатив, эффективность процедур по регистрации прав собственности оценивается по трем показателям: среднее время регистрации прав собственности; среднее количество процедур, необходимых для регистрации прав; оценка деятельности органов власти по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Теги: регистрация прав собственности, Росреестр, инвестклимат
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