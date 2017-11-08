Нефтяной фонтан: как в Башкирии искали «черное золото» Фото: Книжная палата РБ Нефтяной фонтан: как в Башкирии искали «черное золото» Фото: Книжная палата РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Накануне крупных разведок нефти на Урале несколько геологических партий работало в Башкирии. О масштабных поисках «черного золота» рассказала газета «Красная Башкирия» в ноябре 1929 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«Открытие нефти на Урале в районе Чусовских Городков обязывает нас искать нефть на всем протяжении Уральского хребта», — говорится в газете. Высший совет народного хозяйства страны разработал широкий план разведочных работ на территории от Стерлитамака с юга и до Усть-Кожвы на реке Печоре на севере. Поиски нефти, как геологическими партиями, так и глубоким бурением, были запланированы на перевале между Камой и Печорой в районе Чердыни, в Соликамском, Чусовском, Кунгурском районах Пермского края, а также в Уфимском и Стерлитамакском районах Башкирии.

Для этого в 1929 году в регионы направлялись 11 топографических партий, четыре астрономо-геодезических, шесть геофизических и восемь геологических партий, а также намечалось бурение 21-й скважины.

«Таким образом, поискам нефти будет придан широкий размах, так что открытое месторождение нефти в Чусовских Городках окажется только первым, за которым последуют новые», — предположили в издании и оказались абсолютно правы.

Справка. В апреле 1929 года в Верхнечусовских Городках Пермского края было открыто первое на Урале месторождение нефти. Летом того же года Государственный исследовательский нефтяной институт СССР направил специалистов для проведения предварительной разведки в Стерлитамакском районе Башкирии. В мае 1932 года из скважины вблизи деревни Ишимбаево ударил первый нефтяной фонтан, который положил начало рождению «второго Баку».

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.