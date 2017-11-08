В Башкирии региональное отделение РГО запускает проект «Башкирская кругосветка» Фото: РГО по РБ В Башкирии региональное отделение РГО запускает проект «Башкирская кругосветка» Фото: РГО по РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Башкирское отделение Русского географического общества к следующему туристическому сезону разрабатывает очередной проект для любителей путешествий. Маршрут будет называться «Башкирская кругосветка» и охватит все четыре крайние географические точки в Янаульском, Бакалинском, Учалинском и Зианчуринском районах, а также географический центр Башкортостана в Гафурийском районе. Стартует проект в мае-июне 2018 года.

Как рассказал агентству «Башинформ» руководитель общества, писатель и путешественник Камиль Зиганшин, «Башкирская кругосветка» инициирована в связи с успехом другого туристического проекта РГО по РБ «Уральский барс», предусматривающего покорение семи вершин Южного Урала: «Мы наблюдаем большой интерес к покорению гор-тысячников в рамках этого проекта. В настоящее время нами принято более 1000 заявок, среди них около 100 уже завершили первый этап проекта «Уральский барс». Сейчас мы работаем над вторым этапом — прохождением специальных, более сложных маршрутов, также по республике».

Крайние географические точки Башкортостана обозначены стелами с указанием координат, установку этих указателей финансирует Русское географическое общество. В октябре в Янаульском районе установили пограничную стелу, обозначающую самую северную точку Башкирии, в Бакалинском районе — стелу, обозначающую крайнюю западную точку региона. Готовится к открытию крайняя южная точка республики в селе Исянгулово Зианчуринского района, возводится стела в Учалах. Их открытие состоится в следующем году.

«Наши стелы — это не ограждение, это ворота дружбы для гостей республики, — отметил Камиль Зиганшин. — Например, в Янауле место вокруг стелы просто шикарное, вокруг тайга, поляна в окружении огромных сосен. В ближайшее время администрация района обещала облагородить здесь территорию, построить базы отдыха».

Подтвердить посещение всех точек маршрута «Башкирской кругосветки» необходимо будет фотографиями и GPS-координатами. Прошедшим или проехавшим маршрут будут вручаться именные сертификаты и значки.

Организаторы уверены, что маршрут будет интересен как жителям республики, так и соседних регионов. Он призван популяризировать местный туризм.