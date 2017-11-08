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8 ноября Среда

Уфа   °

В Башкирии завершились поиски 15-летней Дарьи Галимовой

ОБЩЕСТВО

В Башкирии завершились поиски 15-летней Дарьи Галимовой Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

В Башкирии завершились поиски 15-летней Дарьи Галимовой Фото: группа РОО "Поиск детей - Уфа" (Башкортостан), Vk

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане нашлась пропавшая без вести 15-летняя Дарья Галимова. Информация об этом появилась днем 8 ноября в нефтекамской группе поиска «ВКонтакте». В пресс-службе регионального следственного управления сообщили, что девочка жива и здорова. Её нашли следователи и сотрудники уголовного розыска в городе Нефтекамске. Школьница пыталась убежать от них.

По ее словам, все время, пока шли поиски, она находилась у подруги. Сейчас подростка везут к следователю. После опроса, установления всех обстоятельств произошедшего и мотивов поступка будет принято соответствующее процессуальное решение, проинформировали в ведомстве.

Как сообщало агентство «Башинформ», школьница исчезла 6 ноября около 15.20. В поиске были задействованы сотрудники полиции, волонтеры, родственники. Республиканский Следственный комитет организовал доследственную проверку.

Теги: поиск пропавших
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