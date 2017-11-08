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Красивых и талантливых башкирок и татарок приглашают принять участие в народном конкурсе красоты «Башкортостан гузэле-2017»

ОБЩЕСТВО

Красивых и талантливых башкирок и татарок приглашают принять участие в народном конкурсе красоты «Башкортостан гузэле-2017»

Фото: https://vk.com/homaystudio

Красивых и талантливых башкирок и татарок приглашают принять участие в народном конкурсе красоты «Башкортостан гузэле-2017»

Фото: https://vk.com/homaystudio

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Студия развития культуры и творчества «Театр-дефиле «Хомай» объявила о проведении народного башкирско-татарского конкурса красоты и традиций «Башкортостан гузэле-2017». Конкурс организован в целях пропаганды обычаев и традиций башкирского и татарского народов, духовно-нравственных ценностей, раскрытия творческого потенциала молодёжи, укрепления мира, согласия и взаимосотрудничества между башкирскими и татарскими молодежными организациями.

В конкурсе могут принять участие как незамужние, так и замужние девушки в возрасте от 16 до 26 лет, владеющие родными языками — татарским или башкирским, и знанием традиций и обычаев.

Кастинг состоится 26 ноября в 12 часов в уфимском РК «Мегаполис» (ул. Менделеева, 137). Каждая участница отборочного тура должна подготовить короткий рассказ о себе на родном языке и продемонстрировать вокальный, хореографический или актерский номер.

Гала-финал пройдет в декабре 2017 года в Уфе, где выберут победительницу и обладательницу титула «Башкортостан гузэле-2017», 1-ю и 2-ю вице «Башкортостан гузэле». В рамках финала будет организован шоу-концерт с участием звезд башкирской и татарской эстрады, выставка сувенирной продукции, розыгрыши со зрителями.

Теги: конкурс красоты
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