Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития пополнился двумя инвесторами из Башкирии Фото: Олег Яровиков Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития пополнился двумя инвесторами из Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) пополнили еще два инвестора из Башкортостана — ООО «Свердловская энергоремонтная компания» и ООО АПП «Энергомаш». Оба резидента работают на ТОСЭР «Кумертау».

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития Башкортостана, «Энергомаш» производит средства малой механизации и инструменты для монтажа линий электропередачи, кабельных сетей.

Свердловская энергоремонтная компания занимается строительством, ремонтом и реконструкцией оборудования для энергетических объектов.

Реализация инвестиционных проектов предусматривает освоение более 10 млн рублей инвестиций и создание 86 новых рабочих мест, что поспособствует диверсификации экономики моногорода Кумертау и улучшению его социально-экономического положения.

По состоянию на 8 ноября, в реестре резидентов ТОСЭР зарегистрировано 10 субъектов предпринимательства из Башкортостана, осуществляющих деятельность на ТОСЭР «Белебей» (три резидента) и «Кумертау» (семь резидентов).