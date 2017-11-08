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Стала известна сумма кредитов, выданных банками в Башкирии

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Стала известна сумма кредитов, выданных банками в Башкирии Фото: Олег Яровиков

Стала известна сумма кредитов, выданных банками в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По состоянию на 1 октября, суммарный размер кредитов, предоставленный банками юридическим и физическим лицам Башкортостана, достиг 668 млрд рублей. В начале текущего года этот показатель равнялся в регионе 637,2 млрд рублей.

В целом по России сумма кредитов, выданных банкам юридическим и физическим лицам, достигла к 1 октября 40 575,5 млрд рублей. Такие данные приводит пресс-служба Отделения — Нацбанка по Башкортостану.

Всего на территории республики в настоящее время действуют 62 кредитные организации. Это в общей сложности 1039 банковских подразделений. По количеству банковских подразделений, действующих на территории региона, Башкортостан по-прежнему занимает второе место в Приволжском федеральном округе и шестое место — в России.

Теги: Нацбанк РБ, кредиты
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