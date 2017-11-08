Школьники из Башкирии на весь мир рассказывают о профессиях будущего Фото: скриншот видео с сайта https://testdrive.urfu.ru Школьники из Башкирии на весь мир рассказывают о профессиях будущего Фото: скриншот видео с сайта https://testdrive.urfu.ru

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Талантливые учащиеся из разных населенных пунктов Башкирии создают видеопрезентации о профессиях будущего, которые предстоит изучить профессорам учебных заведений и ученым российских лабораторий. Ролики доступны на сайте проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном».

Например, старшеклассники из школы №17 города Белорецка мечтают в будущем стать PR-менеджерами, юристами и экономистами, а учащиеся школы №2 села Верхние Татышлы — инженерами-архитекторами, био-инженерами и программистами.

«Мы хотим понять, какое будущее видят те, кому предстоит стать молодыми специалистами, — рассказывают авторы проекта. — Нужно отметить, что не все хотят стать гуманитариями. Тенденции меняются. Дети хотят идти в науку, а не становиться менеджерами, адвокатами или банковскими служащими».

Авторы самых интересных видео смогут во время зимних каникул поехать в Екатеринбург, встретиться с известными учеными и лично рассказать о профессиях будущего. Выбирать 300 победителей будет интернет-сообщество с помощью «лайков», а также экспертное жюри, в состав которого войдут профессора и ученые.

«Основной съемочной площадкой стали школы. Зрители могут посмотреть, как сегодня выглядят учебные заведения не только в Башкортостане, но и по всей стране», — отмечают организаторы.

По мнению авторов проекта «Тест-драйв в Уральском федеральном», в будущем эти ролики могут помочь скорректировать образовательную программу системы высшего образования в России.

«Раньше, когда на лекции приходили студенты, то преподаватель давал им определенные знания, после чего были контрольные мероприятия. Сегодня эта система уходит в прошлое. Сейчас студенты учатся у преподавателя, а преподаватель учится у студентов, которые имеют возможность уже с первого курса получать опыт работы по своей специальности. Кроме того, обучающиеся могут развиваться благодаря современным технологиям. Это раньше надо было проводить время в библиотеках, сейчас же можно через интернет, к примеру, побывать онлайн на лекции Билла Гейтса», — рассказывают организаторы.

Это будет уже шестой «Тест-драйв в Уральском федеральном». За проектом следят руководители высших учебных заведений со всей страны и руководители крупных компаний, которые ищут себе талантливые кадры. За шесть лет проекта одаренные школьники внесли целый ряд предложений по улучшению системы образования, часть из них уже используется в вузах.