Муниципалитеты Башкирии пообещали обеспечить жильем детей-сирот до конца года Фото: Госстрой РБ Муниципалитеты Башкирии пообещали обеспечить жильем детей-сирот до конца года Фото: Госстрой РБ

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Госстрой Башкортостана в формате видеоконференции с 13 муниципалитетами республики обсудил освоение средств, выделенных на покупку жилья для детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

На эти цели в 2017 году из республиканского и федерального бюджетов предусмотрено выделение 765,8 млн рублей. Из них 600 млн рублей — средства бюджета республики.

По состоянию на 30 октября, в бюджеты муниципалитетов перечислено более 500 млн рублей, 394,3 млн из которых — средства республиканского бюджета.

На сегодняшний день освоение составляет 65,58%.

Как сообщил зампредседателя Госстроя Башкортостана Егор Родин, из 63 районов 17 освоили выделенные средства почти в полном объеме. Среди них — Архангельский, Аскинский, Белебеевский, Бурзянский, Давлекановский, Илишевский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мишкинский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Татышлинский, Чекмагушевский, Янаульский районы, а также города Агидель и Межгорье.

По словам Егора Родина, только Сибай и Альшеевский, Зианчуринский, Ишимбайский, Федоровский районы не освоили выделенные из бюджета средства. Из-за этого около 70 детей-сирот могут не получить собственное жилье.

По состоянию на 1 октября, жильем обеспечены 419 детей-сирот. Из них по договорам найма специализированных жилых помещений — 375 человек, по договорам социального найма — 44.

«Хочу обратить особое внимание глав администраций, что до конца года осталось немного времени. Необходимо в короткий срок обеспечить 100% освоение выделенных средств и предоставить жилье нуждающимся в нем детям-сиротам», — подчеркнул зампредседателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре.

Как сообщили, в свою очередь, муниципалитеты, не освоившие выделенные средства, сейчас ведутся процедуры подписания контрактов на приобретение жилья и закупочных процедур. Главы администраций заверили, до конца года планируется освоение средств в полном объеме.