Ансамбль эстрадного танца «Бэби ритмы» из Октябрьского – обладатель Гран-при фестиваля «Слияние культур» Фото: администрация г. Октябрьский



Ансамбль эстрадного танца «Бэби ритмы» из Октябрьского – обладатель Гран-при фестиваля «Слияние культур» Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

На сцене Концертного зала Детского центра «Экият» в Казани состоялся XXI Международный творческий фестиваль-конкурс «Слияние культур» в рамках проекта «Салют талантов». Конкурс прошёл при информационной поддержке Управления образования города Казани, Министерства культуры и Министерства образования и науки Республики Татарстан.

В конкурсе участвовали 450 детей и юношей, которые приехали из Якутии, Крыма, Башкортостана, Удмуртии, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Обладателем Гран-при фестиваля-конкурса стал образцовый ансамбль эстрадного танца «Бэби ритмы» из города Октябрьского, который участвовал в младшей возрастной категории. Ансамбль исполнил несколько танцев в разных возрастных категориях, но особенно был отмечен башкирский стилизованный танец «Колонсактар». Коллектив показал безупречную хореографию и четкое исполнение номера. Члены жюри также присудили ансамблю первое место в номинации «Хореографическое творчество. Эстрадный танец. Ансамбль» в младшей и средней возрастной категории. Руководитель этого ансамбля Эльвира Галимова получила звание «Лучший балетмейстер-постановщик».

Уже по приезде домой, на торжественном мероприятии, посвященном Дню народного единства, глава администрации города Октябрьского Алексей Шмелев вручил руководителю образцового ансамбля эстрадного танца «Бэби-ритмы» Городского дома культуры Эльвире Галимовой Благодарственное письмо Министерства культуры Республики Башкортостан за большой вклад в развитие культуры и искусства, сообщили в администрации муниципалитета.