УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Ученые Башкирского государственного университета стали номинантами престижной всероссийской премии «Экономист года». Наряду с такими значимыми профессиональными наградами России, как «Юрист года», «Учитель года», она является признанием профессиональных заслуг перед обществом и государством.

Основные критерии присуждения премии: значительный вклад в экономическую науку, социально-экономическое развитие страны, укрепление могущества Российской Федерации; общественное признание заслуг, социально-значимая деятельность в области экономики, вклад в развитие институтов гражданского общества страны и эффективная просветительская деятельность. В оргкомитет, жюри, экспертный совет вошли известные государственные и общественные деятели, ученые, преподаватели, эксперты, предприниматели.

На соискание премии было выдвинуто значительное число претендентов, среди них специалисты-практики, ученые, эксперты, государственные и общественные деятели, преподаватели.

Экспертный совет и номинационные комиссии премии «Экономист года» 2017 года провели тщательный отбор и определили 30 номинантов. В их числе — ученые Института экономики, финансов и бизнеса БашГУ: доцент кафедры «Финансы и налогообложение» Айсылу Булатова в номинации «Просветительская деятельность» — за активную деятельность в сфере повышения экономической грамотности, а также коллектив авторов в составе заведующей кафедрой «Инновационная экономика» профессора Лилии Валинуровой, профессора Оксаны Казаковой, доцента Натальи Кузьминых, доцента Эльвиры Исхаковой в номинации «За вклад в развитие экономической науки» — за научные работы, содержащие выдающиеся научные результаты в области экономики, уточнили в пресс-центре вуза.