Инфекционные вспышки на зарубежных курортах: Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список стран, куда не рекомендуется ездить туристам республики Фото: Ксения Калинина Инфекционные вспышки на зарубежных курортах: Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список стран, куда не рекомендуется ездить туристам республики Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Роспотребнадзор по РБ предупреждает туристов о вспышке инфекционных заболеваний на зарубежных курортах. По информации ведомства, при планировании поездок следует учесть, что

в Доминиканской Республике, на Кубе, в Индии, Таиланде и ряде других стран менее популярных среди отдыхающих зафиксирована холера.

В Коста Рике, Индии, Вьетнаме, Таиланде, Доминиканской Республике, Венесуэле и Кубе — малярия.

В Грузии, особенно в Таиланде и Вьетнаме, а также в Индии, Шри-Ланке, Китае, Мальдивской Республике, Мексике, Бразилии, Доминиканской Республике, США, на Каймановых и Сейшельских островах — лихорадка Денге

В ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане и Кувейте — коронавирус ближневосточного респираторного синдрома.

Более подробный перечень заболеваний и список стран опубликован на сайте ведомства.