Инфекционные вспышки на зарубежных курортах: Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список стран, куда не рекомендуется ездить туристам республики
Инфекционные вспышки на зарубежных курортах: Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список стран, куда не рекомендуется ездить туристам республики Фото: Ксения Калинина
Инфекционные вспышки на зарубежных курортах: Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список стран, куда не рекомендуется ездить туристам республики Фото: Ксения Калинина
УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
Роспотребнадзор по РБ предупреждает туристов о вспышке инфекционных заболеваний на зарубежных курортах. По информации ведомства, при планировании поездок следует учесть, что
в Доминиканской Республике, на Кубе, в Индии, Таиланде и ряде других стран менее популярных среди отдыхающих зафиксирована холера.
В Коста Рике, Индии, Вьетнаме, Таиланде, Доминиканской Республике, Венесуэле и Кубе — малярия.
В Грузии, особенно в Таиланде и Вьетнаме, а также в Индии, Шри-Ланке, Китае, Мальдивской Республике, Мексике, Бразилии, Доминиканской Республике, США, на Каймановых и Сейшельских островах — лихорадка Денге
В ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане и Кувейте — коронавирус ближневосточного респираторного синдрома.
Более подробный перечень заболеваний и список стран опубликован на сайте ведомства.