Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.45 ↑

EUR 67.76 ↑

8 ноября Среда

Уфа   °

Инфекционные вспышки на зарубежных курортах: Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список стран, куда не рекомендуется ездить туристам республики

ОБЩЕСТВО

Инфекционные вспышки на зарубежных курортах: Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список стран, куда не рекомендуется ездить туристам республики Фото: Ксения Калинина

Инфекционные вспышки на зарубежных курортах: Роспотребнадзор Башкирии опубликовал список стран, куда не рекомендуется ездить туристам республики Фото: Ксения Калинина

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Роспотребнадзор по РБ предупреждает туристов о вспышке инфекционных заболеваний на зарубежных курортах. По информации ведомства, при планировании поездок следует учесть, что

в Доминиканской Республике, на Кубе, в Индии, Таиланде и ряде других стран менее популярных среди отдыхающих зафиксирована холера.

В Коста Рике, Индии, Вьетнаме, Таиланде, Доминиканской Республике, Венесуэле и Кубе — малярия.

В Грузии, особенно в Таиланде и Вьетнаме, а также в Индии, Шри-Ланке, Китае, Мальдивской Республике, Мексике, Бразилии, Доминиканской Республике, США, на Каймановых и Сейшельских островах — лихорадка Денге

В ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Иордании, Омане и Кувейте — коронавирус ближневосточного респираторного синдрома.

Более подробный перечень заболеваний и список стран опубликован на сайте ведомства.

Теги: Роспотребнадзор по РБ
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть