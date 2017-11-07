На Уфу опустился туман Фото: ИА «Башинформ» На Уфу опустился туман Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 8 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Прогноз погоды на сегодняшний день, 7 ноября от МЧС по РБ был предупреждающим — населению республики сообщили о возможной плохой видимости из-за тумана. Этот прогноз сбылся — поздно вечером на Уфу и ее окрестности опустился туман. Видимость — 500 м и менее.

Однако по данным электронного табло международного аэропорта «Уфа» взлеты и посадки самолетов проходят без задержек по всем направлениям. Правда, самолет из Пардубицы(Чехия) в столицу республики был задержан более чем на пять часов из-за тумана в Европе.

Госавтоинспекторы республики рекомендует водителям быть осторожнее на дорогах и соблюдать ПДД.

В Башкирии прогнозируется густой туман. Региональное управление МЧС оповещает граждан об опасном явлении.

Так, этим вечером, предстоящей ночью и утром 8 ноября видимость не превысит 50 метров. В такую погоду следует быть предельно осторожными – водителей просят снизить скорость движения и соблюдать дистанция, пешеходам нужно быть аккуратными при переходе проезжей части.

Напомним, завтра в Башкирии ожидается ветер 15-20 метров в секунду, мокрый снег, снежный накат и гололедица на дорогах.