УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

7 ноября вечером многие уфимцы в WhatsApp получили и далее сами распространили голосовое сообщение о пропавшем ребенке. В частности, в нем говорилось о том, что 6 ноября в центре города пропал 9-летний ребенок, который шел в школу и не дошел. Неизвестная женщина просит помочь в поисках. Также была опубликована фотография мальчика.

В соцсетях организация по содействию в поиске пропавших детей «Поиск детей — Уфа» прокомментировали это сообщение: «Уважаемые уфимцы и жители республики, если вам на WhatsApp будет приходить информация о том, что якобы пропал девяти, или одиннадцатилетний ребенок в Башкирии просим не верить, данное сообщения устарело. Этот ребенок нашелся, а пропадал в Костанае. Между тем, как сообщает интернет-портал SPUTNIK КАЗАХСТАН, полиция Костаная прокомментировала рассылку по мессенджерам с просьбой о помощи в поиске мальчика.

Пресс-служба департамента внутренних дел Костанайской области сообщила во вторник, что он действительно пропадал, но вскоре был найден живым и здоровым.

«Следует отметить, что большую роль в положительном результате розыска граждан играет оперативное обращение родственников пропавшего в полицию. Вместе с тем, распространение информации в социальных сетях, куда зачастую обращаются родственники, носит и обратный характер. Создается искусственный ажиотаж, в котором уже нельзя распознать, где фейковая, а где правдивая информация», — прокомментировали в полиции рассылаемое сообщение.