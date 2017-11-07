Уфимец Семен Елистратов примет участие в этапе Кубка мира по шорт-треку Фото: Спорт-Экспресс Уфимец Семен Елистратов примет участие в этапе Кубка мира по шорт-треку Фото: Спорт-Экспресс

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Уфимский спортсмен и олимпийский чемпион Семен Елистратов примет участие в третьем этапе Кубка мира по шорт-треку, который пройдет в Шанхае с 9 по 12 ноября.

Конькобежец заявлен на дистанциях 500 и 1,5 тыс метров, уточнили в пресс-службе Минспорта РБ.

Также в состав сборной России вошли Виктор Ан, который выступит на таких же дистанциях, как и Елистратов, Денис Айрапетян — 500 и 1 тыс метров, Владимир Григорьев и Александр Шульгинов — 1 тыс метров, а также Павел Ситников — 1,5 тыс метров.

Среди женщин честь страны будут защищать Татьяна Бородулина и Юлия Шишкина, которые пробегут 500 метров, Софья Просвирнова — 500 и 1,5 тыс метров, Екатерина Константинова — 1 тыс метров, Евгения Захарова и Екатерина Ефременкова — 1 тыс и 1,5 тыс метров, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт».