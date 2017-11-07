Рустэм Хамитов поручил ответственно отнестись к вопросам «лесной амнистии» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов поручил ответственно отнестись к вопросам «лесной амнистии» Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов поручил правоохранительным органам и профильным ведомствам ответственно отнестись к вопросам «лесной амнистии». Об этом он заявил на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Напомним, что «лесная амнистия» предусмотрена Федеральным законом № 280-ФЗ от 29 июля 2017 года. Он призван защитить права и законные интересы граждан и организаций, земельные участки которых числятся в составе земель лесного фонда, но при этом они фактически используются как земли иных категорий. Закон призван устранить противоречия между Государственным лесным реестром и Единым государственным реестром недвижимости в пользу собственников участков

– Прошу отнестись к этому ответственно. Кроме добросовестных граждан и организаций, положениями закона могут воспользоваться и мошенники различного уровня, – подчеркнул Рустэм Хамитов.