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На северо-востоке Башкирии создан «медовый» кооператив «Аскинка»

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

На северо-востоке Башкирии создан «медовый» кооператив «Аскинка» Фото: Олег Яровиков

На северо-востоке Башкирии создан «медовый» кооператив «Аскинка» Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В рамках реализации мероприятий Среднесрочной комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных районов Башкортостана, в Аскинском районе создан сельскохозяйственный потребительский кооператив «Аскинка». Он объединил ведущих пчеловодов Аскинского района и соседнего с ним Октябрьского района Пермского края.

Руководитель кооператива Марат Шайбаков наладил производство как фасованного меда, так и вощины.

Для увеличения производства фасованного меда необходимо технологическое оборудование, которое легче будет приобрести, объединившись и укрупнив силы, считают специалисты. Таким образом, можно более полно использовать потенциал Аскинского района, территория которого на 72% состоит из лесных угодий, подавляющее большинство которых – липовые леса.

Теги: кооператив, мед
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