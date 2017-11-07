На северо-востоке Башкирии создан «медовый» кооператив «Аскинка»
На северо-востоке Башкирии создан «медовый» кооператив «Аскинка» Фото: Олег Яровиков
На северо-востоке Башкирии создан «медовый» кооператив «Аскинка» Фото: Олег Яровиков
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.
В рамках реализации мероприятий Среднесрочной комплексной программы социально-экономического развития северо-восточных районов Башкортостана, в Аскинском районе создан сельскохозяйственный потребительский кооператив «Аскинка». Он объединил ведущих пчеловодов Аскинского района и соседнего с ним Октябрьского района Пермского края.
Руководитель кооператива Марат Шайбаков наладил производство как фасованного меда, так и вощины.
Для увеличения производства фасованного меда необходимо технологическое оборудование, которое легче будет приобрести, объединившись и укрупнив силы, считают специалисты. Таким образом, можно более полно использовать потенциал Аскинского района, территория которого на 72% состоит из лесных угодий, подавляющее большинство которых – липовые леса.