Работу по профилактике лесных пожаров нужно усиливать – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Работу по профилактике лесных пожаров нужно усиливать – Рустэм Хамитов Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Вопросы пожарной безопасности лесного фонда сегодня обсуждались на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе, которое провёл Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Руководитель республики сообщил, что в этом году произошло 38 лесных пожаров, при этом подавляющая их часть стала результатом неосторожного обращения с огнем, возникла из-за элементарной халатности. Почти 500 граждан привлечено к административной ответственности за нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В 163 случаях они были допущены в условиях особого противопожарного режима.

– Хочу сказать, что нарушения во время противопожарного режима просто вопиющие. Наложенные на них штрафы суммарно превысили 4 млн рублей, хотя сумма штрафа, приведённая к одному человеку – всего лишь 8 тысяч рублей. Убытки могут нанести на десятки, сотни миллионов рублей, а мы штрафуем их на 8 тысяч рублей за то, что они в сухое, пожароопасное время разводят костры, пренебрегают другими мерами предосторожности, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Работу по пресечению пожаров, нарушений, по профилактике, конечно, нужно усиливать по всем направлениям.