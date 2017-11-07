Рустэм Хамитов провёл совещание по противодействию незаконным вырубкам леса Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов провёл совещание по противодействию незаконным вырубкам леса Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Доме Республики Глава Башкортостана Рустэм Хамитов провёл заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе. В нём приняли участие руководители правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств.

На заседании обсуждались вопросы противодействия незаконным вырубкам лесных насаждений и обороту незаконно заготовленной древесины, усиления межведомственного взаимодействия в части декриминализации лесопромышленного комплекса.

Глава республики отметил, что леса в республике занимают почти 6 млн га. Это более 40 процентов территории Башкортостана. От эффективности использования лесных ресурсов зависят развитие экономики муниципалитетов, городских округов, малого бизнеса, туризма и благополучие граждан.

– Понятно, что порой в понимании людей лес как бы общий, «ничей», растёт не за забором, это не охраняемый склад или магазин. Поэтому, к сожалению, иногда встречается достаточно вольное обращение с лесными ресурсами. Кроме того, недостаточная охраняемость нашего леса, конечно, привлекает криминал, – сказал Рустэм Хамитов. – Специалисты отмечают, что интерес криминала к лесной отрасли растёт. За последний год здесь произошел рост экономических и коррупционных преступлений. В преступные сообщества зачастую вовлекаются работники лесного хозяйства, которые вместо того, чтобы охранять, защищать лес, за взятку «покрывают» тех, кто незаконно его вырубает, продаёт, а попросту говоря, ворует.

Руководитель региона сообщил, что в этом году выявлено почти две тысячи нарушений лесного законодательства. Каждое седьмое из них связано с незаконной вырубкой лесных насаждений. Ущерб в этом году составил более 30 млн рублей, наложено штрафов на общую сумму 8 млн рублей, взыскано чуть больше половины – 4,2 млн рублей.

– Тем не менее, борьба против расхитителей леса даёт свои результаты. Объём незаконной рубки в этом году сократился на 12 процентов, – отметил Рустэм Хамитов. – С начала года полицейские выявили 350 преступлений в лесопромышленном комплексе, это почти наполовину меньше, чем за январь-октябрь прошлого года. При этом от общей суммы ущерба в 35 млн рублей возмещена пока лишь четверть – 9,2 млн рублей.