Итоги сельскохозяйственного года в Башкирии оцениваются как хорошие Фото: Олег Яровиков Итоги сельскохозяйственного года в Башкирии оцениваются как хорошие Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Итоги сельскохозяйственного года в Башкортостане глава аграрного ведомства республики Ильшат Фазрахманов оценил как хорошие.

За январь-сентябрь 2017 года индекс производства продукции сельского хозяйства составил 96,7 процента. В том числе по растениеводству – 92, животноводству – 101,3 процента.

К концу текущего года индекс производства продукции сельского хозяйства прогнозируется на уровне 101,7 процента.

«В этом году мы собрали неплохой урожай зерна. Валовой сбор достиг почти четырех миллионов тонн, — констатировал на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» министр сельского хозяйства республики. – Урожай сахарной свеклы мы ожидаем тоже хороший — на уровне 1,550 миллиона тонн. По подсолнечнику уборка еще не завершилась, идет своим ходом. Тоже больше 200 тысяч тонн будет намолочено в этом году. Кроме того, в этом году у нас есть такие высокомаржинальные культуры, как рапс, лен, нут и полба».

Однако, как отметил Ильшат Фазрахманов, несмотря на большой объем валовой продукции в растениеводстве, где «мы достигли ключевых показателей, даже обошли по некоторым позициям, к сожалению, рынок сделал свое дело».

«Большой объем зерна свалил цены. В целом по стране цены низкие, особенно по пшенице. Сколько бы мы ни произвели больше, выручка все равно будет меньше. Да, по валовой продукции мы достигли высоких показателей, но по доходности аграрии в этом году получат меньше», — резюмировал глава аграрного ведомства региона.