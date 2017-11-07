УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Для удобства автовладельцев в Уфе запущен бесплатный сервис SMS-оповещений об эвакуации автомобиля за неправильную парковку. Как уточнили в администрации города, уведомления смогут получать автовладельцы, зарегистрированные на сайте ufa-parkovka.ru.

Для регистрации нужно будет ввести следующие данные: имя пользователя, которое будет логином для входа в личный кабинет водителя; номер мобильного телефона — на него будут приходить оповещения; регистрационный номер транспортного средства — например, Б111ББ102; серию и номер свидетельства о регистрации ТС.

Заполнив все поля, ниже необходимо поставить галочку в графе «Я согласен». Далее откроется поле, в котором также будет предложено указать пароль для дальнейшего входа в «Личный кабинет водителя». Подключение к SMS-сервису и пользование им бесплатны.

Механизм работы системы SMS-оповещения следующий. На месте эвакуации неправильно припаркованного транспортного средства инспектор ГИБДД составляет протокол об административном правонарушении. Экспедитор по перевозке грузов МБУ «По благоустройству и содержанию автопарковочных мест» города Уфы обклеивает наклейками все конструктивные места доступа автомобиля и производит его фотофиксацию. После этого экспедитор при помощи планшетного компьютера заносит в базу данных информацию о автомобиле (марка, гос. номер, статью нарушения, адрес места эвакуации автомобиля, адрес спецстоянки, куда перемещается автомобиль) и составляет акт перемещения на специализированную стоянку, а водитель начинает погрузку автомобиля. Если автолюбитель зарегистрировался в сервисе «Личный кабинет водителя», ему незамедлительно поступит SMS-уведомление о факте эвакуации автомобиля с указанием номера телефона спецстоянки.

Если водитель эвакуируемого автомобиля, получив SMS, подойдет до того момента, как эвакуатор с погруженной машиной тронется с места, то автомобиль не будет эвакуирован и водитель может оплатить только работу эвакуатора, избежав дополнительных расходов, связанных с доставкой авто на специализированную стоянку и его хранением.

Также в личном кабинете водителям предоставляется возможность в режиме онлайн оплатить услуги погрузочно-разгрузочных работ, эвакуацию и хранение транспортных средств.