В Санкт-Петербурге стартовал очередной этап международного проекта «Вдоль Великого Шелкового пути» Фото: Гульчачак Ханнанова В Санкт-Петербурге стартовал очередной этап международного проекта «Вдоль Великого Шелкового пути» Фото: Гульчачак Ханнанова

[prefix]УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ» [prefix] В Санкт-Петербурге открылась совместная выставка итальянских, башкирских и китайских художников в рамках международного проекта «Вдоль Великого Шелкового пути». Она проходит в одном из самых престижных арт-центров Северной столицы — творческом кластере современного искусства «АРТМУЗА» на Васильевском острове, и продлится до 18 декабря 2017 года.

В экспозиции участвуют картины около сотни художников трех стран: Италии, КНР и России, которую в проекте представляет Башкортостан. Свои работы экпонируют около 50 живописцев республики, большей частью представители творческой молодежи, для которых участие в выставках международного проекта «Вдоль Великого Шелкового пути» — первый серьезный «выход в свет».

Организаторы выставки — Полномочное представительство Республики Башкортостан при Президенте РФ, Культурная ассоциация Qualitaly (Италия) и Всемирная федерация китайской живописи и каллиграфии (КНР). Первый этап международного проекта с большим успехом прошел в июне-июле нынешнего года в Москве, сразу на трех выставочных площадках, при поддержке Правительства столицы и объединения «Выставочные залы Москвы». Второй этап проекта проходит при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.

Как сообщила агентству «Башинформ» руководитель пресс-центра Полпредства РБ в Москве Гульчачак Ханнанова, «АРТМУЗА», предоставившая для выставки безвозмездно целый этаж своего арт-пространства — это творческий центр северной столицы, в котором сегодня проходят самые модные вернисажи города. Здесь сосредоточены десятки художественных галерей, творческих лабораторий, студий, шоурумов авторской одежды, архитектурных бюро, дизайнерских объединений, таких. Творческий кластер «АРТМУЗА» был создан благодаря начинанию энтузиастов в 2013 году в бывших цехах завода музыкальных инструментов «Муздеталь». Все выставки в нем проходят бесплатно для посетителей, и это принципиальная политика руководства арт-центра, стремящегося сделать искусство доступным всем желающим. Для проекта «Вдоль Великого Шелкового пути» в нем выделено две большие галереи — «Design Club» и «Угол».

В день открытия выставки в Медиацентре Правительства города прошла пресс-конференция участников проекта. Гостями открытия выставки на Васильевском острове, кроме представителей Правительства Санкт-Петербурга, национальных и творческих сообществ города, стали также известные медийные лица — знаменитый земляк башкирских художников, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук, участница телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ Виктория Райдос, победитель телеконкурсов «Народный артист», «Живой звук» и других, певец Альберт Жалилов, председатель правления Санкт-Петербургского Союза художников Александр Сайков, художники из Уфы, Италии, Швейцарии, представители землячества Башкортостана в Санкт-Петербурге.

Юрию Шевчуку, который сейчас живет в Санкт-Петербурге и завершает работу над новым альбомом, башкирские художники подарили работу, на которой изображена его мама Фания Акрамовна и он сам. Она была художницей, и сам Юрий Шевчук окончил художественно-графический факультет БГПИ в Уфе, творческая дружба связывает его с художниками из Уфы до сих пор. Виктория Райдос, которая уже имеет в своей коллекции работу башкирской художницы Раушании Бадретдиновой, пришла на выставку со всей своей семьей. До этого ей приходилось в рамках проекта разгадывать человеческие истории только по фотографиям и личным вещам людей, но картины, хранящие тепло рук и мыслей их творцов, по ее мнению, тоже способны их отразить и многое рассказать и о художнике, и о его состоянии и мыслях в момент, когда работа создавалась.

Программа открытия выставки была яркой и разнообразной. Так, все желающие в этот вечер смогли поучаствовать в бесплатном экспресс-уроке китайской каллиграфии от школы китайского языка «Конфуций» и мастер-классе по живописи художницы из Италии Лилии Кишкис Маротта. Участники петербургского «Культурного центра «Башкортостан» — фольклорный ансамбль «Ирандек», вибрафонист, студент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова Аллаяр Латыпов, самодеятельный певец Арслан Идрисов и другие порадовали собравшихся концертными номерами. Прошел показ авторских коллекций одежды уфимской художницы Раушании Бадретдиновой из серии «Сошедшие с картин» и аналогичной коллекции работ «Оденься в искусство» итальянских художниц Николинки Николовой и Ирины Марковой. Обе итальянские художницы представили Культурную ассоциацию Qualitaly, действующую с 2002 года и уже более пяти лет сотрудничающую с российскими художниками. В октябре с участием представителей Фонда Михаила Горбачева она провела биеннале в Турине, в котором приняли участие и художники из Уфы.

Выставка в северной столице продлится полтора месяца и закончится серией предрождественских культурных акций. Вход на нее свободный, она открыта с 11 до 20 часов ежедневно по адресу: Санкт-Петербург, 13-я линия Васильевского острова, 70-72, станция метро «Василеостровская».

Международный проект «Вдоль Великого Шелкового пути» существует с конца прошлого года и стартовал пресс-конференцией в ТАСС. Первый этап проекта прошел в июне-июле этого года в Москве, где были устроены художественные выставки сразу на трех площадках — в государственной галерее «Беляево», арт-пространствах «Artime» на Кузнецком мосту и ГК «Космос» на ВДНХ. Идея проекта связана с начинающимся сегодня строительством современной автомагистрали из Европы в Азию, возрождающей Великий Шёлковый путь, впервые соединивший в свое время Запад и Восток. Ключевым, объединяющим звеном в маршруте выступает Россия, а в России срединное место в нем занимает Республика Башкортостан — и географически, и ментально. Проект объединяет представителей искусства самых разных наций и религий, проживающих вдоль бывших древних торговых путей, художников, творящих в самых разных стилях и техниках. Проект представляет собой, по сути, инструмент, помогающий людям разных мировоззрений, языков и менталитета понимать друг друга без перевода, некий акт «народной дипломатии», говорят его участники. Он является открытым, в каждом городе проведения к нему присоединяются новые участники и партнеры. В его рамках проходят не только художественные выставки, но и благотворительные аукционы, мастер-классы художников, экспресс-уроки итальянского, китайского, башкирского языков, концерты, лекции по искусству, презентации фильмов. После Москвы и Санкт-Петербурга выставки участников проекта пройдут, как ожидается, в Италии и Китае. В настоящее время идет поиск партнеров для последующих этапов проекта.