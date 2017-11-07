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Владимир Путин дал три года на отказ от долевого строительства

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

Владимир Путин дал три года на отказ от долевого строительства Фото: Олег Яровиков

Владимир Путин дал три года на отказ от долевого строительства Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Президент России отвел трехлетний срок на полный отказ от практики долевого строительства. На сайте Кремля опубликовано поручение правительству, Центробанку и Агентству ипотечного жилищного кредитования. До 15 декабря они должны утвердить план по замещению средств граждан для строительства банковским кредитованием и другими формами финансирования, указано в документе. То есть через три года риски должны нести не сами дольщики, а профессиональные институты.

Как сообщалось ранее, в конце октября президент на совещании с правительством поручил проработать вопрос плавного перехода от долевого строительства жилья к механизму проектного финансирования.

Теги: жилье, долевое участие, проектное финансирование
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