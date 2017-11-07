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В уфимском аэропорту зону прилета реконструируют к 100-летию республики

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В уфимском аэропорту зону прилета реконструируют к 100-летию республики Фото: avianews.com

В уфимском аэропорту зону прилета реконструируют к 100-летию республики Фото: avianews.com

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Реконструкция зоны прилета терминала внутренних авиалиний в уфимском аэропорту должна завершиться к 100-летию республики, которое будет отмечаться в 2019 году. Это будет первый этап работ. Реконструкцию зоны вылета (второй этап) планируется завершить в 2022 году. Модернизация аэропорта обсуждалась на совещании в Гострансе РБ.

«Предстоящая реконструкция подразумевает снос зданий, изживших свой нормативный срок службы, и строительство нового здания аэровокзала для внутренних авиарейсов с двумя новыми телетрапами. Также предусматривается перспективное развитие всей привокзальной территории, в том числе строительство парковок и гостиничного комплекса», — сообщили в ведомстве.

Теги: аэропорт, реконструкция, модернизация
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