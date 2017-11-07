Олимпийский чемпион из Башкирии Тимур Сафин примет участие в этапе Кубка мира по фехтованию
Олимпийский чемпион из Башкирии Тимур Сафин примет участие в этапе Кубка мира по фехтованию Фото: Федерация фехтования России
Олимпийский чемпион из Башкирии Тимур Сафин примет участие в этапе Кубка мира по фехтованию Фото: Федерация фехтования России
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
10 ноября в японской столице Токио стартует этап Кубка мира по фехтованию.
По информации министерства молодежной политики и спорта Башкирии, Россию на соревнованиях представят девять спортсменов, среди которых два рапириста из республики: олимпийский чемпион в Рио 25-летний Тимур Сафин и его земляк 26-летний Тимур Арсланов.