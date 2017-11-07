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Олимпийский чемпион из Башкирии Тимур Сафин примет участие в этапе Кубка мира по фехтованию

СПОРТ

Олимпийский чемпион из Башкирии Тимур Сафин примет участие в этапе Кубка мира по фехтованию Фото: Федерация фехтования России

Олимпийский чемпион из Башкирии Тимур Сафин примет участие в этапе Кубка мира по фехтованию Фото: Федерация фехтования России

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

10 ноября в японской столице Токио стартует этап Кубка мира по фехтованию.

По информации министерства молодежной политики и спорта Башкирии, Россию на соревнованиях представят девять спортсменов, среди которых два рапириста из республики: олимпийский чемпион в Рио 25-летний Тимур Сафин и его земляк 26-летний Тимур Арсланов.

Теги: фехтование, Тимур Сафин
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