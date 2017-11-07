В Башкирии отца троих детей приговорили к 10 годам колонии строгого режима за разбойное нападение на женщину Фото: автор В Башкирии отца троих детей приговорили к 10 годам колонии строгого режима за разбойное нападение на женщину Фото: автор

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Белорецкий межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении неоднократно судимого местного жителя, обвиняемого в разбое. По информации пресс-службы Верховного суда РБ, гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью совершил преступление. Во дворе жилого дома он напал на женщину: нанес несколько ударов по различным частям ее тела, причинив тяжкий вред здоровью. После чего злоумышленник открыто похитил женскую сумку.

На суде обвиняемый свою вину не признал. Он сказал, что преступление не совершал, а находился в это время дома. Но его вина была подтверждена показаниями свидетелей, потерпевшей и материалами дела.

При назначении наказания суд учел отрицательную характеристику участкового на обвиняемого, а также рецидив преступлений. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел возврат похищенного имущества потерпевшей, наличие на иждивении троих малолетних детей, а также тяжелое заболевание. Не остался без внимания тот факт, что в ходе предварительного следствия подсудимый признал вину и активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

«С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, личности обвиняемого суд назначил наказание в виде 10 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил», — проинформировали в ведомстве.