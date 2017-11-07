Сеть региональных авиаперевозок из Уфы будет расширяться Фото: Госкомтранс РБ Сеть региональных авиаперевозок из Уфы будет расширяться Фото: Госкомтранс РБ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Сеть региональных авиаперевозок из Уфы будет расширяться. В перспективе в число субсидируемых маршрутов планируется включить рейсы до Нижнего Новгорода, Ханты-Мансийска, Белоярского, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Краснодара. Об этом говорилось на совещании по развитию воздушного транспорта в Гострансе РБ.

Сейчас по сниженным тарифам можно улететь в шесть городов ПФО: Киров, Ижевск, Чебоксары, Оренбург, Самара, Пермь. Региональные маршруты субсидируются за счет республиканского и федерального бюджетов — пассажиры оплачивают 50% стоимости билета.