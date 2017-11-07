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УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Москве состоялись заключительные мероприятия фестиваля народного творчества «Вместе мы — Россия», посвященного Дню народного единства. Популярный эстрадный певец, народный артист России Ренат Ибрагимов спел под башкирский курай. Аккомпанировал ему известный кураист, заслуженный артист России, народный артист Башкортостана Рамил Гайзуллин.

«Когда Ренат Ибрагимов узнал, что среди приглашенных артистов есть кураист, он сам попросил меня выступить с ним. Он спел народную песню «Сибирский край», посвященную башкирам и татарам, живущим на севере, — рассказал корреспонденту агентства «Башинформ» Рамил Гайзуллин. — Выступление получилось очень успешным, и 31 января 2018 года Ренат пригласил меня еще принять участие в его сольном концерте».

Гала-концерт фестиваля «Вместе мы — Россия» состоялся в Московском музыкальном театре фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной. В программе приняли участие победители региональных этапов фестиваля — фольклорные ансамбли из Бурятии, Удмуртии, Якутии, Калмыкии, Чувашии, Чеченской Республики и других российских регионов. Всё масштабное действо снималось телеканалом «Россия — Культура».

«Было очень обидно, что в такой яркой программе не было ни одного фольклорного коллектива из нашей республики. Оказалось, что коллективы из Башкортостана не попали в 20-ку на отборочном туре. В преддверии Всемирной Фольклориады мы должны с особым вниманием готовить наши ансамбли, представляющие этническую культуру республики. Если потребуется, я готов оказать необходимую помощь», — отметил Рамил Гайзуллин.