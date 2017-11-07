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УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии победителем фестиваля КВН среди трудящейся молодежи стала команда АЛГА (ООО «Башнефть-Добыча»).

Второй Кубок КВН среди трудящейся молодежи состоялся 6 ноября в уфимском Конгресс-холле. В нем приняли участие 13 команд различных предприятий и организаций республики, среди них команды двух учреждений подведомственных Министерству семьи, труда и социальной защиты населения РБ: Старобаишского дома-интерната для престарелых и инвалидов (команда «ДюртюЛеди») и Кумертауского психоневрологического интерната (команда «Патология»).

«Команды весьма тонко и находчиво обыгрывали сложную тему борьбы с теневой занятостью. Передать свой неповторимый стиль и понравиться зрителю и жюри постаралась каждая команда. В итоге победителем была признана команда «Башнефть-Добычи», а команду «ДюртюЛеди» Старобаишского дома-интерната для престарелых и инвалидов Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан поощрило путевкой в Сочи на Международный фестиваль команд КВН», — рассказали в Министерстве семьи, труда и социальной защиты.

«КВН — это дорогая игра: пошив одежды, реквизиты, поездка. И вместе с тем это отличный опыт, который приобрели наши сотрудницы, выступая на сцене, не говоря уже о множестве приобретенных новых друзей. И, конечно же, мы безмерно счастливы получить такую высокую оценку в виде путевки на сочинский фестиваль — о таком мы даже не мечтали!», — поделилась впечатлениями директор дома-интерната Эльза Шайхутдинова.

В состав жюри фестиваля вошли заместитель председателя ФПРБ Валерий Апокин, депутаты Госдумы Инга Юмашева и Михаил Бугера, директор лиги КВН-Уфа Тимур Шайхутдинов, актер, продюсер и ведущий телеканала «Вся Уфа» Рустем Гайсин, нападающий ХК «Салават Юлаев» Максим Майоров.