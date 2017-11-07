Почти 60 тысяч жителей Башкирии не могут выехать за рубеж из-за долгов Фото: Башинформ Почти 60 тысяч жителей Башкирии не могут выехать за рубеж из-за долгов Фото: Башинформ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

На сегодняшний день почти 60 тысяч жителей Башкортостана не могут выехать за рубеж из-за долгов. Данные за девять месяцев текущего года опубликованы на сайте регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

«Количество «невыездных» граждан значительно сократилось в связи с тем, что изменился закон. Теперь для того чтобы судебный пристав применил такую меру, как ограничение выезда, сумма задолженности должна составлять более 30 тысяч рублей», — комментируют ситуацию в пресс-службе ФССП по РБ.

При этом послабления в законодательстве не касаются должников по алиментам и случаев возмещения ущерба, причиненного преступлением, и ряда других исполнительных производств. Кроме того, если долг не погашается в течение двух месяцев, пристав имеет право понизить потолок ограничения до 10 тысяч рублей, уточнили в ведомстве.

Единственный путь для снятия ограничения — полное погашение долга. Выяснить наличие или отсутствие задолженности можно, используя сервис «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте УФССП по РБ.