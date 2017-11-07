Уфимский шашист Тамерлан Ахмеров стал серебряным призером молодежного первенства мира Фото: пресс-служба ПШК «Башнефть» Уфимский шашист Тамерлан Ахмеров стал серебряным призером молодежного первенства мира Фото: пресс-служба ПШК «Башнефть»

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В польском городе Дабки завершилось молодежное первенство мира по международным и турецким шашкам. На нем уфимец Тамерлан Ахмеров завоевал серебро. Всего в составе сборной России выступили пять шашистов из Башкортостана.

Ишимбайская шашистка Ярослава Ватолина играла среди девочек до 10 лет и заняла 12 место из 30 участниц.

Среди девушек до 19 лет Агата Парахина — четвертая, Кристина Осипова — пятая.

У юношей до 14 лет Тамерлан Ахмеров — второй из 36 участников, а среди юношей до 16 лет Даниил Ильин занял 11 место из 40 участников, сообщили в пресс-службе ПШК «Башнефть».