Три рапириста-колясочника из Башкирии представят Россию на чемпионате мира в Италии Фото: Из открытых источников Три рапириста-колясочника из Башкирии представят Россию на чемпионате мира в Италии Фото: Из открытых источников

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Сегодня, 7 ноября, в столице Италии Риме стартует чемпионат мира по фехтованию среди спортсменов на колясках. В сборную России вошли три спортсмена из Башкортостана: Альберт Камалов, Тимур Хаматшин и Никита Нагаев.

«Мы ставим перед собой только самые максимальные задачи. Нашим главным конкурентом будет сборная Китая, но в то же время очень сильные отдельные спортсмены есть в ряде других стран — например, в Италии, Англии, Украине и некоторых других. И разбирать золотые медали будут спортсмены из многих сборных», — прокомментировала участие в международных соревнованиях главный тренер национальной сборной Елена Белкина.

По информации тренерского штаба, сегодня многие рапиристы из-за пропуска Паралимпийских игр 2016 года и двух Кубков мира опустились в рейтингах. Но спортсмены настроены на завоевание медалей нынешнего первенства.