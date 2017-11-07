Разыскиваемые в Башкирии подростки выложили фотографию в Instagram Фото: группа Ищу тебя Бирск, РОО «Поиск детей — Уфа», Vk Разыскиваемые в Башкирии подростки выложили фотографию в Instagram Фото: группа Ищу тебя Бирск, РОО «Поиск детей — Уфа», Vk

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане продолжаются поиски пропавших 4 ноября 17-летних Владислава Киржакова и Дарьи Чаплыгиной. В соцсети появилась информация, что подростки живы, они ночью выложили совместную фотографию в Instagram. Тем не менее, их поиски продолжаются.

Накануне волонтерами «Поиск детей — Уфа» и другими добровольцами была произведена расклейка ориентировок в Уфе и Бирске.

Приметы молодого человека: рост 190 см., лицо немного вытянутое, брови темные. Он был одет в синюю куртку с капюшоном (на спине и рукаве белая надпись), синие джинсы, шапку-ушанку, коричневые ботинки.

У девушки светлые короткие волосы, рост около 175-182 см. Она была одета в темно-синюю куртку.

Все, кто обладает какой-либо информацией об их местонахождении, могут обратиться по телефону полиции: 02 (для стационарных), 020 (для мобильных). Дежурный номер РОО «Поиск детей — Уфа»: 8-927-969-89-19.