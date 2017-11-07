В столице Башкирии запланировано строительство приюта для бездомных животных Фото: Олег Яровиков В столице Башкирии запланировано строительство приюта для бездомных животных Фото: Олег Яровиков

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В башкирской столице планируется построить приют для бездомных животных, рассчитанный для одновременного содержания 200 кошек и 600 собак.

Соответствующий проект находится сейчас на государственной экспертизе и в случае положительного решения будет выставлен на торги для производства строительно-монтажных работ.

Стоимость проекта составляет 120 – 130 млн рублей.

Как отметили сегодня на оперативном совещании в мэрии, это дороже стоимости детского сада на 240 мест, однако приют для содержания бездомных животных не менее важен.

«Посмотрите, сколько сейчас на улицах бродит безнадзорных породистых животных. Наше общество должно взрослеть. Нужно 10 раз подумать, стоит ли заводить дома кошку или собаку, — считают в мэрии. — Раньше породистые животные на улицах города были большой редкостью. Сейчас, к сожалению, нет».

По неофициальным данным зоозащитников, более 80 процентов сегодняшних бездомных животных когда-то жили в домах и имели своих хозяев.