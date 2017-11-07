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7 ноября Вторник

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В центре Уфы сгорел двухэтажный расселенный дом, есть погибший

ПРАВО|ПРОИСШЕСТВИЯ

В центре Уфы сгорел двухэтажный расселенный дом, есть погибший Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В центре Уфы сгорел двухэтажный расселенный дом, есть погибший Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В центре Уфы, на улице Цюрупы, 7 ноября произошел пожар. Сигнал о возгорании расселенного двухэтажного дома поступил в диспетчерскую службу в 05.54, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РБ.

Когда пожарные подразделения прибыли на место ЧП, то установили, что горит второй этаж. На тушении работали силы и средства от МЧС — девять единиц техники и 30 человек личного состава. Имеется погибший, личность которого устанавливается. В 06.55 огнеборцы ликвидировали открытое горение.

На месте работает дознаватель. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при курении.

Теги: пожар, МЧС
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