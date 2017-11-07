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В Башкирии в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей по расчету налогов

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей по расчету налогов Фото: miasskiy.ru

В Башкирии в налоговых инспекциях пройдут Дни открытых дверей по расчету налогов Фото: miasskiy.ru

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкирии во всех налоговых инспекциях и в офисах МФЦ пройдут Дни открытых дверей по имущественным налогам. В пятницу, 10 ноября, прием состоится с 8.00 до 20.00. В субботу, 11 ноября — с 10.00 до 15.00.

Как сообщили в УФНС по РБ, их сотрудники готовы рассказать о порядке исчисления и уплаты налогов на недвижимость, землю, транспорт. Все желающие смогут зарегистрироваться в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика», для чего нужно иметь при себе паспорт и свидетельство или уведомление о постановке на учет для граждан, обращающихся не по месту жительства.

Теги: налоги, дни открытых дверей
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