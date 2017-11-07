Рапиристка из столицы Башкирии завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира
Рапиристка из столицы Башкирии завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ
Рапиристка из столицы Башкирии завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ
УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
Этап Кубка мира по фехтованию принимал французский город Сен-Море. Сборная России в командном зачете завоевала серебряные медали турнира. Среди них оказалась и уфимская спортсменка Анастасия Иванова.
«Иванова вместе с Инной Дериглазовой, Мартой Мартьяновой и Светланой Трипапиной в 1/8 финала победила испанок — 45:24. Четвертьфинал оказался сложнее, 45:42 в поединке с венгерской командой. В полуфинале российская команда была сильнее сборной США — 45:39», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства молодежной политики и спорта.
В финале россиянки уступили итальянской женской сборной со счетом 38:45.