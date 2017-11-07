Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 58.42

EUR 68.08

7 ноября Вторник

Уфа   °

Рапиристка из столицы Башкирии завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира

СПОРТ

Рапиристка из столицы Башкирии завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

Рапиристка из столицы Башкирии завоевала серебряную медаль этапа Кубка мира Фото: Министерство молодежной политики и спорта РБ

УФА, 7 ноя 2017. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Этап Кубка мира по фехтованию принимал французский город Сен-Море. Сборная России в командном зачете завоевала серебряные медали турнира. Среди них оказалась и уфимская спортсменка Анастасия Иванова.

«Иванова вместе с Инной Дериглазовой, Мартой Мартьяновой и Светланой Трипапиной в 1/8 финала победила испанок — 45:24. Четвертьфинал оказался сложнее, 45:42 в поединке с венгерской командой. В полуфинале российская команда была сильнее сборной США — 45:39», — уточнили в пресс-службе республиканского министерства молодежной политики и спорта.

В финале россиянки уступили итальянской женской сборной со счетом 38:45.

Теги: фехтование, Анастасия Иванова, Кубок мира
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть